Ещё
Эмери: «Чтобы укрепить свои силы и войти в историю как лучшая команда Франции, нужно время и терпение»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эмери: «Чтобы укрепить свои силы и войти в историю как лучшая команда Франции, нужно время и терпение» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Наставник ПСЖ Унаи Эмери считает, что клубу необходимо время, чтобы сравняться с другими европейскими топ-клубами.
"ПСЖ — новый клуб. Нам нужно поддерживать свой уровень в чемпионате, у лидеров других лиг гораздо больше трофеев. «Бавария» опережает всех в Германии, в Испании есть "Реал" и «Барселона», в Италии «Ювентус», «Милан» и «Интер».
Во французском первенстве у ПСЖ семь титулов — столько же, сколько у «Лиона». Чтобы укрепить свои силы и войти в историю как лучшая команда Франции, нужно время и терпение. Это новый клуб с новыми идеями" — приводит слова Эмери Goal.com.
Soccer News: последние новости
Фонсека может продолжить карьеру во Франции РФПЛ представила новый логотип "Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" цену на Погба
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле11
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Карякин рассказал о вечеринке с Карлсеном
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение