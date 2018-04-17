Эмери: «Чтобы укрепить свои силы и войти в историю как лучшая команда Франции, нужно время и терпение»

Наставник ПСЖ Унаи Эмери считает, что клубу необходимо время, чтобы сравняться с другими европейскими топ-клубами.

"ПСЖ — новый клуб. Нам нужно поддерживать свой уровень в чемпионате, у лидеров других лиг гораздо больше трофеев. «Бавария» опережает всех в Германии, в Испании есть "Реал" и «Барселона», в Италии «Ювентус», «Милан» и «Интер».

Во французском первенстве у ПСЖ семь титулов — столько же, сколько у «Лиона». Чтобы укрепить свои силы и войти в историю как лучшая команда Франции, нужно время и терпение. Это новый клуб с новыми идеями" — приводит слова Эмери Goal.com.