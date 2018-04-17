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Рюдигер: «Я не критиковал Конте»
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Рюдигер: «Я не критиковал Конте» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер заявил, что не критиковал Антонио Конте после ничьей с «Вест Хэмом».
Напомним, Рюдигер не попал в заявку на субботний матч лондонской команды против «Саутгемптона».
"Отсутствовал ли я из-за сказанного после матча с «Вест Хэмом»? Наверное. Но я не это имел ввиду. Я просто констатировал факт, не говоря о тактике. Я не критиковал никого лично, а имел ввиду лишь нас как команду.
У меня с Конте всё нормально. Он мой тренер, и я уважаю его. Антонио очень, очень хороший тренер", — цитирует Рюдигера ZDF.
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