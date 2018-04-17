Рюдигер: «Я не критиковал Конте»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер заявил, что не критиковал Антонио Конте после ничьей с «Вест Хэмом».

Напомним, Рюдигер не попал в заявку на субботний матч лондонской команды против «Саутгемптона».

"Отсутствовал ли я из-за сказанного после матча с «Вест Хэмом»? Наверное. Но я не это имел ввиду. Я просто констатировал факт, не говоря о тактике. Я не критиковал никого лично, а имел ввиду лишь нас как команду.

У меня с Конте всё нормально. Он мой тренер, и я уважаю его. Антонио очень, очень хороший тренер", — цитирует Рюдигера ZDF.