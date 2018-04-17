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Гуськов: ЦСКА нужно забивать, моментов немного, надо выжимать максимум
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Гуськов: ЦСКА нужно забивать, моментов немного, надо выжимать максимум 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о развитии событий в финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Сейчас со счётом 2–0 в противостоянии ведут казанцы.
«Фёдоров сказал, что ЦСКА выглядит сильнее? У каждого на этот счёт своё мнение. Надо отталкиваться от счёта и думать о том, как выкарабкиваться дома со счёта 0–2. Сделать это сложно, но возможно. У ЦСКА есть определённый план на домашние игры, который должен сработать. Но им надо прибавлять в результативности и в реализации моментов, потому что их не так много, и из каждого надо выжимать максимум. Пример — момент у Грега Скотта, когда казанцы ошиблись при выходе из своей зоны. Вот такие ситуации надо использовать, и тогда встреча прошла бы по иному сценарию. Весь вопрос в том, что надо забивать», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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