«Барселона» интересуется хавбеком «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто может перейти в «Барселону», сообщает La Gazzetta Dello Sport. По информации источника, руководство каталонцев рассматривает кандидатуру 25-летнего игрока в качестве замены хавбеку Андресу Иньесте , который покинет команду предстоящим летом.

Отмечается, что для покупки испанца сине-гранатовым придется заплатить не менее 30 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Луис Альберто провел 44 матча, забил десять голов и отдал 16 результативных передач.