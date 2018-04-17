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«Барселона» интересуется хавбеком «Лацио»
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«Барселона» интересуется хавбеком «Лацио» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Лацио» Луис Альберто может перейти в «Барселону», сообщает La Gazzetta Dello Sport. По информации источника, руководство каталонцев рассматривает кандидатуру 25-летнего игрока в качестве замены хавбеку Андресу Иньесте, который покинет команду предстоящим летом.
Отмечается, что для покупки испанца сине-гранатовым придется заплатить не менее 30 миллионов евро.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Луис Альберто провел 44 матча, забил десять голов и отдал 16 результативных передач.
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