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Вопреки запрету: украинские спортсмены приедут на соревнования в Россию
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Вопреки запрету: украинские спортсмены приедут на соревнования в Россию 

BFM.RU 13 минут назад
Украинские спортсмены решили приехать на состязания в Россию. Сборная Украины по спортивной борьбе примет участие в чемпионате Европы, несмотря на запрет Министерства молодежи и спорта, передает ТАСС.
Отмечается, что такое решение было принято для минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины «вследствие неучастия в этом мероприятии и в соответствии с принципами олимпизма, положений Олимпийской хартии и Объединенного мира борьбы». Ассоциация спортивной борьбы Украины проведет опрос среди членов сборных команд по поводу участия в турнире, по итогам которого будет сформирован состав на чемпионат Европы. Тем спортсменам, которые решат выступить, будет оказана организационная и финансовая поддержка.
Чемпионат Европы пройдет с 30 апреля по 6 мая в Каспийске. В его программу включены соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе.
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