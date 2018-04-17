Вопреки запрету: украинские спортсмены приедут на соревнования в Россию

Украинские спортсмены решили приехать на состязания в Россию. Сборная Украины по спортивной борьбе примет участие в чемпионате Европы, несмотря на запрет Министерства молодежи и спорта, передает ТАСС

Отмечается, что такое решение было принято для минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины «вследствие неучастия в этом мероприятии и в соответствии с принципами олимпизма, положений Олимпийской хартии и Объединенного мира борьбы». Ассоциация спортивной борьбы Украины проведет опрос среди членов сборных команд по поводу участия в турнире, по итогам которого будет сформирован состав на чемпионат Европы. Тем спортсменам, которые решат выступить, будет оказана организационная и финансовая поддержка.

Чемпионат Европы пройдет с 30 апреля по 6 мая в Каспийске. В его программу включены соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе.