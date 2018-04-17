Жозе Моуринью хочет разогнать состав «Манчестер Юнайтед» и набрать новых футболистов

Пока неизвестно, как руководство клуба отреагирует на пожелание тренера. Расставание с таким количеством игроков сопряжено с проблемами по их трудоустройству. Кроме того, приобретение новых футболистов потребует значительных затрат.