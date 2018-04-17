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Жозе Моуринью хочет разогнать состав «Манчестер Юнайтед» и набрать новых футболистов
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Жозе Моуринью хочет разогнать состав «Манчестер Юнайтед» и набрать новых футболистов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Ряды "Манчестер Юнайтед" может покинуть не только Поль Погба. Главный тренер Жозе Моуринью настаивает на больших изменениях в составе команды.
Жозе Моуринью считает, что этот состав исчерпал себя, и для решения высоких задач ему команда нуждается в серьезном обновлении. Португалец назвал руководству имена игроков, с которыми бы он хотел продолжить сотрудничество. Это вратарь Давид Де Хеа, крайний защитник Эшли Янг, полузащитники Хуан Мата, Неманья Матич, Джесси Лингард, наадающие Алексис Санчес и Ромелу Лукаку. В остальных футболистах Моуринью не нуждается.
Пока неизвестно, как руководство клуба отреагирует на пожелание тренера. Расставание с таким количеством игроков сопряжено с проблемами по их трудоустройству. Кроме того, приобретение новых футболистов потребует значительных затрат.
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