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Легкоатлетический манеж появится в Северо-Восточном округе в 2019 году
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Легкоатлетический манеж появится в Северо-Восточном округе в 2019 году 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
На северо-востоке столицы в 2019 году появится крытый легкоатлетический манеж. В манеже будут проходить физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия по легкой атлетике, занятий общей физической подготовкой с учащимися спортивной школы, а также городские соревнования. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Новое здание для спортсменов откроется по адресу: ул. Инженерная. вл. 5а.
По проекту предполагается, что новое здание будет поделено на зоны. Сам легкоатлетический манеж будет одноэтажным, размерами 48×120 метров. Он будет оснащен всем необходимым, будь то различные беговые дорожки, либо секторы для прыжков и метания ядра.
Помимо него на территории расположится трехэтажный административно-бытовой корпус с различными вспомогательными помещениями, начиная от раздевалок, заканчивая судейскими кабинетами.
— Также здесь обустроят тренажерный зал, инфракрасную сауну, массажную, комментаторские и административные помещения, судейские комнаты, помещения допинг-контроля и трибуны для 280 зрителей, — отмечается в сообщении.
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