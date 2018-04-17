Футболист Ари заявил, что может получить паспорт гражданина РФ в конце апреля

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Ари может получить паспорт гражданина России в конце апреля. Об этом сообщил сам спортсмен, слова которого приводит пресс-служба клуба.

"Процесс идет полным ходом. Все документы уже поданы, мы с большим нетерпением ждем новостей, — сказал Ари. — Надеюсь, что до конца апреля вопрос решится позитивно".

Форвард рассказал, что ему тяжело далась сдача устного и письменного экзаменов, необходимых для получения гражданства. «Уже сдал: и устный, и письменный. Конечно, это тяжело. У меня было своего рода собеседование, на котором мне задавали вопросы по истории России, праздникам, важным датам», — сказал он.

"Осознал, что полностью понимаю язык, но существует проблема — говорить пока не очень получается", — подытожил спорстмен.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды пока не задумывался о возможном участии Ари в предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.