Ещё
Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 18 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 18 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
09:00 — VI Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии.
09:30 — Заседание комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике.
10:00 — Пленарное заседание Совета Федерации.
10:00 — Заседание Мосгордумы.
10:00 — Фестиваль интернет-технологий «РИФ 2018».
10:00 — Форум индустрии архитектурного стекла ArchGlass.
10:00 — Пресс-конференция П. Бирюкова, посвященная благоустройству Москвы весной.
11:00 — Первый лицензионный форум «Союзмультфильма».
11:00 — Заседание ЦИК РФ.
11:00 — Расширенное заседание коллегии Федерального медико-биологического агентства «Итоги работы ФМБА России в 2017 г. и задачи на 2018-2019 гг.».
11:00 — Пресс-конференция «Новые туристические возможности для посетителей и участников чемпионата мира по футболу в России».
14:00 — Круглый стол «Очередные санкции. Что делать, чтобы избежать дефолта?».
14:00 — Заседание на тему «О мерах предотвращения пожаров в местах массового пребывания граждан на территории Московской области».
15:00 — Пресс-конференция о проведении 71-го Каннского международного кинофестиваля и кинорынка.
16:00 — Круглый стол «Государственно-частное партнерство в системе детского отдыха и оздоровления».
16:00 — Заседание рабочей группы Комитета СФ по социальной политике по вопросам спортивного питания и профилактике употребления допинга.
Фоторепортажи:
10:00 — V Московский международный салон образования.
10:00 — Пресс-конференция заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства П. Бирюкова.
11:00 — Первый лицензионный форум «Союзмультфильма».
14:30 — Ходатайство о продлении домашнего ареста художественного руководителя «Гоголь-центра» К. Серебренникова в Басманном суде.
15:00 — Пресс-тур в особняк Зиминых в Дегтярном пер.
15:00 — Рассмотрение уголовного дела в Пресненском районном суде в отношении Б. Грица.
Агентство «Москва»: последние новости
Уровень безработицы в России составил 5,2% в 2017 г. Д.Медведев: Продолжительность жизни в России увеличилась за шесть лет на 2,5 года - почти до 73 лет Д.Медведев: Каждый шестой внесенный в программу капремонта дом в стране приведен в порядок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле11
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может сесть в тюрьму
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение