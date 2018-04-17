Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 18 апреля

09:00 — VI Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии.

09:30 — Заседание комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике.

10:00 — Заседание Мосгордумы.

10:00 — Фестиваль интернет-технологий «РИФ 2018».

10:00 — Форум индустрии архитектурного стекла ArchGlass.

10:00 — Пресс-конференция П. Бирюкова, посвященная благоустройству Москвы весной.

11:00 — Первый лицензионный форум «Союзмультфильма».

11:00 — Расширенное заседание коллегии Федерального медико-биологического агентства «Итоги работы ФМБА России в 2017 г. и задачи на 2018-2019 гг.».

11:00 — Пресс-конференция «Новые туристические возможности для посетителей и участников чемпионата мира по футболу в России».

14:00 — Круглый стол «Очередные санкции. Что делать, чтобы избежать дефолта?».

14:00 — Заседание на тему «О мерах предотвращения пожаров в местах массового пребывания граждан на территории Московской области».

15:00 — Пресс-конференция о проведении 71-го Каннского международного кинофестиваля и кинорынка.

16:00 — Круглый стол «Государственно-частное партнерство в системе детского отдыха и оздоровления».

16:00 — Заседание рабочей группы Комитета СФ по социальной политике по вопросам спортивного питания и профилактике употребления допинга.

Фоторепортажи:

10:00 — V Московский международный салон образования.

10:00 — Пресс-конференция заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства П. Бирюкова.

11:00 — Первый лицензионный форум «Союзмультфильма».

14:30 — Ходатайство о продлении домашнего ареста художественного руководителя «Гоголь-центра» К. Серебренникова в Басманном суде.

15:00 — Пресс-тур в особняк Зиминых в Дегтярном пер.

15:00 — Рассмотрение уголовного дела в Пресненском районном суде в отношении Б. Грица.