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Юные спортсмены из Восточного Дегунина взяли первое место на турнире по айкидо в Воронеже
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Юные спортсмены из Восточного Дегунина взяли первое место на турнире по айкидо в Воронеже 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Воспитанники спортивно-досугового центра «Вдохновение» в Восточном Дегунине стали чемпионами открытого турнира по айкидо, который проходил в Воронеже. Об этом сообщил руководитель спортивного подразделения центра Сергей Дроздов.
— Соревнования проводились в качестве отборочного этапа турнира по айкидо «Кубок федераций — 2018», — рассказал Дроздов. — Наши ребята отлично справились, взяв золото в разных весовых категориях. Теперь впереди — еще более упорная работа и борьба за кубок.
Напомним, спортивно-досуговый центр «Вдохновение» находится по адресу ул. Дубнинская, д. 6а. (мю)
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