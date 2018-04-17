Юные спортсмены из Восточного Дегунина взяли первое место на турнире по айкидо в Воронеже

Воспитанники спортивно-досугового центра «Вдохновение» в Восточном Дегунине стали чемпионами открытого турнира по айкидо, который проходил в Воронеже. Об этом сообщил руководитель спортивного подразделения центра Сергей Дроздов.

— Соревнования проводились в качестве отборочного этапа турнира по айкидо «Кубок федераций — 2018», — рассказал Дроздов. — Наши ребята отлично справились, взяв золото в разных весовых категориях. Теперь впереди — еще более упорная работа и борьба за кубок.

Напомним, спортивно-досуговый центр «Вдохновение» находится по адресу ул. Дубнинская, д. 6а. (мю)