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Чех не может объяснить результаты «Арсенала» на выезде
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Чех не может объяснить результаты «Арсенала» на выезде 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер «Арсенала» Петр Чех не может объяснить, почему команда так плохо выступает на выезде.
Отметим, что «канониры» проиграли во всех пяти последних гостевых поединках Премьер-лиги.
"Очень сложно объяснить это, ведь до текущего сезона мы были одной из лучших команд по матчам на выезде. Каким-то образом всё изменилось, и мы не можем найти ответа.
Когда команда допускает много ошибок, дома или на выезде, следует наказание. Воскресный матч подтвердил это. Мы пытаемся решить проблемы, но раз за разом происходит одно и то же. Мы делаем меньше командных ошибок, когда выступаем дома.
Когда в матче с «Ньюкаслом» мы повели 1:0, то контролировали игру. Но последовательность последующих ошибок отражает наш сезон. Это перечёркивает все те хорошие вещи, которые мы делаем", — цитирует Чеха Mirror.
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