Чех не может объяснить результаты «Арсенала» на выезде

Голкипер «Арсенала» Петр Чех не может объяснить, почему команда так плохо выступает на выезде.

Отметим, что «канониры» проиграли во всех пяти последних гостевых поединках Премьер-лиги.

"Очень сложно объяснить это, ведь до текущего сезона мы были одной из лучших команд по матчам на выезде. Каким-то образом всё изменилось, и мы не можем найти ответа.

Когда команда допускает много ошибок, дома или на выезде, следует наказание. Воскресный матч подтвердил это. Мы пытаемся решить проблемы, но раз за разом происходит одно и то же. Мы делаем меньше командных ошибок, когда выступаем дома.

Когда в матче с «Ньюкаслом» мы повели 1:0, то контролировали игру. Но последовательность последующих ошибок отражает наш сезон. Это перечёркивает все те хорошие вещи, которые мы делаем", — цитирует Чеха Mirror.