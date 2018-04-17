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Карим Бензема: «Великих игроков всегда критикуют, потому что это помогает продавать газеты»
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Карим Бензема: «Великих игроков всегда критикуют, потому что это помогает продавать газеты» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Форвард "Реала" Карим Бензема отметил, что великие игроки всегда подвергаются критике со стороны прессы, потому что это помогает развитию медийного бизнеса. По словам француза, сам он не обращает на это никакого внимание.
— Великих игроков всегда критикуют, потому что это помогает продавать газеты, — сказал интервью Vanity Fair Бензема. — Если у меня была плохая игра, мне нет необходимости читать прессу, чтобы узнать об этом. Я всегда стараюсь помогать моим одноклубникам и выигрывать каждый матч, и меня не волнует, когда мое имя попадает на страницы газет.
В текущем сезоне за «Реал» Бензема сыграл 33 матча и забил 8 мячей во всех турнирах.
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