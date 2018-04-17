Это’О: у нас в медиа показывают другой образ России. Счастлив вернуться сюда

Бывший нападающий «Анжи» Самюэль Это'О приехал в Москву принять участие в благотворительном матче организации ЮНИЭЙДС за прекращение эпидемии СПИДа и против дискриминации.

«Спасибо, что позволили мне вернуться в эту прекрасную страну. Счастлив вернуться сюда. Рад, что игра проходит в России, поскольку у нас в медиа показывают другой образ России», — передаёт слова Это’О корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин

Это’О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. Ныне он является игроком турецкого «Коньяспора».

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