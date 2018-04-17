Ещё
Это’О: у нас в медиа показывают другой образ России. Счастлив вернуться сюда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Это’О: у нас в медиа показывают другой образ России. Счастлив вернуться сюда 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Бывший нападающий «Анжи» Самюэль Это'О приехал в Москву принять участие в благотворительном матче организации ЮНИЭЙДС за прекращение эпидемии СПИДа и против дискриминации.
«Спасибо, что позволили мне вернуться в эту прекрасную страну. Счастлив вернуться сюда. Рад, что игра проходит в России, поскольку у нас в медиа показывают другой образ России», — передаёт слова Это’О корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Это’О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. Ныне он является игроком турецкого «Коньяспора».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Чемпионат.com: последние новости
Кто был недоволен работой отправленного в отставку Андрея Будогосского Инспектор ДСИ РФС: арбитр матч «Уфа» — ЦСКА был обязан удалять Головина С. Зуев: в матче «Ахмат» — «Тосно» игрок, отдавший голевой пас, был в офсайде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле14
Моуринью решил разогнать всю команду
Смолов прокомментировал решение КДК РФС2
Украинец Усик отказался проводить бой в России47
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение