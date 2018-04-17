Илья Авербух высмеял мертвого «ребенка» Бузовой

Монеты будут выпущены ограниченным тиражом. Стоимость 1 аверкоина составит 10 бузкоинов, то есть 1 USD или около 62 рублей. В продажу монеты поступят 10 июля в день открытия второго сезона ледового шоу «Ромео и Джульетта» в Сочи.

Как позже выяснилось, это громкое заявление всего лишь изящный троллинг Бузовой, которая недавно переполошила крипто-сообщество сообщением о запуске именных виртуальных банкнот — бузкоинов.

Авербух, уверен, что новое детище красотки — это ничто иное как грамотный пиар-ход. «Мне кажется, что создание собственных блокчейн платформ и криптовалют медийными персонажами — не более чем эффектный информационный повод, который призван привлечь внимание пользователей интернета. Мы своей акцией хотим обратить внимание на существование реального, а не виртуального мира, и рассказать о том, что в истории остается лишь то, что действительно имеет художественную ценность», — заявил Илья.