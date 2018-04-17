Ещё
Болельщик, бросивший петуха на скамейку «Луча», не сможет посещать стадион полгода
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщик, бросивший петуха на скамейку «Луча», не сможет посещать стадион полгода 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
КДК рассмотрел эпизод матча ФНЛ между воронежским «Факелом» и «Лучом-Энергией» из Владивостока. Болельщик гостей бросил живого петуха на скамейку запасных «Луча».
Эта акция стала эпизодом противостояния болельщиков приморской команды и тренера Александра Григоряна. Конфликт длится уже несколько месяцев. Григорян однажды назвал часть болельщиков петухами. Возможно, это и повлекло за собой инцидент в Воронеже.
Председатель КДК РФС Сергей Григорьянц рассказал ТАСС о решениях, вынесенных по поводу случившегося. " Из сектора 4 болельщик бросил животное — петуха. Данный болельщик, который бросил петуха, был задержан и доставлен в полицию. Он был идентифицирован. Сегодня поступили сведения, что он оштрафован на пять тысяч рублей и ему полгода запрещено посещать футбольные матчи", — сказал Григорьянц.
Глава КДК сообщил о наказании, вынесенному приморскому клуба за поведение болельщиков. За скандирование, за нарушение общественного порядка, направленные на унижение достоинства человека, «Луч-Энергия» оштрафован на 50 тысяч рублей и наказан условно проведением ближайшего домашнего матча без зрителей. Испытательный срок до конца сезона.
Вести.Ru: последние новости
Медведь с красными глазами: для РФПЛ придумали новый логотип Паводок в Башкирии: первый этап пройден, но пик впереди Жозе Моуринью хочет разогнать состав "Манчестер Юнайтед" и набрать новых футболистов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле11
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может сесть в тюрьму
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение