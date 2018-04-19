ФИФА оштрафовала три европейских клуба за нарушения при трансферах

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал португальские «Спортинг» и «Бенфику», а также испанскую «Сельту» за нарушения трансферного регламента.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

«Бенфика», «Спортинг» и «Сельта» оштрафованы на 150 тысяч, 110 тысяч и 65 тысяч швейцарских франков соответственно.

Отмечается, что санкции клубы понесли за то, что заключили контракты с игроками, которые позволяют третьим лицам влиять на дела и независимость клубов.

Кроме того, за нарушение трансферного регламента также оштрафован катарский клуб «Аль-Араби» на 187,5 тысяч швейцарских франков.

Ранее сообщалось, что шесть человек будут наказаны за расистские выкрики во время матча Россия — Франция.