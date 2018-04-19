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ФИФА оштрафовала три европейских клуба за нарушения при трансферах
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ФИФА оштрафовала три европейских клуба за нарушения при трансферах 

RT на русском 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал португальские «Спортинг» и «Бенфику», а также испанскую «Сельту» за нарушения трансферного регламента.
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
«Бенфика», «Спортинг» и «Сельта» оштрафованы на 150 тысяч, 110 тысяч и 65 тысяч швейцарских франков соответственно.
Отмечается, что санкции клубы понесли за то, что заключили контракты с игроками, которые позволяют третьим лицам влиять на дела и независимость клубов.
Кроме того, за нарушение трансферного регламента также оштрафован катарский клуб «Аль-Араби» на 187,5 тысяч швейцарских франков.
Ранее сообщалось, что шесть человек будут наказаны за расистские выкрики во время матча Россия — Франция.
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