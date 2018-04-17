Спортсмены из Десеновского примут участие в соревнованиях «Московский компас — 2018»

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Ребята из Десеновского 21 и 22 апреля примут участие в соревнованиях по спортивному ориентированию «Московский компас — 2018».

— Мероприятие рассчитано на два дня. В соответствии с регламентом, сначала наши спортсмены прибудут в город Лыткарино Московской области, где пройдут соревнования. Там их разделят по возрастным категориям и расскажут о программе мероприятия, — уточнил главный специалист отдела по социальным вопросам администрации Десеновского Михаил Монин

Он добавил, что на второй день начнутся основные соревнования. Спортсменам раздадут карты и покажут зоны, в которых нельзя находиться. От поселения Десеновское на турнир поедут 50 человек.