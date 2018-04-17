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Футболисты из Мосрентгена стали призерами турнира
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Футболисты из Мосрентгена стали призерами турнира 

Префектура ТиНАО города Москвы 53 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Юношеские футбольные команды, представляющие Мосрентген, стали «серебряными» призерами на турнире «Кожаный мяч». Он состоялся в селе Красная Пахра 14 и 15 апреля в рамках столичной спартакиады «Московский двор — спортивный двор».
— Обе наши сборные — 2004-2005 и 2007-2008 годов рождения — заняли вторые места на соревнованиях. Это очень неплохой результат, — рассказала представитель Центра физической культуры и спорта поселения Мосрентген Светлана Павлова. — Кроме, того мы взяли «бронзу» в городошном спорте.
Администрация поселения и коллектив Центра спорта поздравили призеров.
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