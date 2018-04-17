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Доступность спортивных объектов для инвалидов вырастет к 2020 году на 26 процентов
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Доступность спортивных объектов для инвалидов вырастет к 2020 году на 26 процентов 

Парламентская газета 30 минут назад
Фото: Парламентская газета
Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков на семинаре-совещании в палате регионов.
По его словам, в 2009 году только 3 процента инвалидов имели возможность заниматься физкультурой и спортом, в 2012 году эта цифра увеличилась до 5 процентов. К 2030 году в Минспорте планируют достигнуть показателя в 38 процентов.
По данным сенатора, примерно 7,5 процента людей с инвалидностью имеют возможность регулярно заниматься спортом. Исаков отметил, что очень важно не только создать условия для развития паралимпийского спорта в стране, но и строить адаптированные для лиц с ограниченными возможностями объекты в малых городах.
Большое значение данному вопросу уделяет комиссия по подготовке к ЧМ-2018 при Совете Федерации, подчеркнул парламентарий.
«Те объекты, которые мы объехали в рамках работы комиссии, готовы для использования спортсменами с инвалидностью после проведения чемпионата мира по футболу. Осталось субъектам предусмотреть ставки для тренеров, которые будут вести футбольные секции для инвалидов с ДЦП, по слуху, по зрению и другим видами поражений», — отметил Исаков.
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