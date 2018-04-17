Ари: «Даже не думаю о втором месте, этот сезон должен быть нашим»

Форвард «Локомотива» Ари рассказал, почему в марте у «железнодорожников» произошел спад. По его словам, сейчас команда нацелена только на том, чтобы выиграть чемпионат России.

— Март выдался неудачным. Что пошло не так?

— Сказалось, что мы давно не играли в официальных поединках. Неприятно, что подпустили к себе конкурентов. Самое главное сейчас — сделать позитивные выводы и идти дальше. У нас осталось пять финалов, и мы обязаны выиграть каждый из них. Мы должны стать более ответственными, нужно выйти на максимум своих возможностей.

— Какие уроки команда вынесла после матча с «Атлетико»?

— «Атлетико» — это «Атлетико», не так давно они играли в полуфинале Лиги чемпионов. Знали, что предстоит два сложных матча. Очень хотели пройти дальше, настраивались на результат. Возможно, мы сыграли в слишком открытый футбол — это было чревато с такой командой.

— Какой самый сильный соперник в твоей карьере?

— «Барселона»! Помню матч "Спартака" на «Камп Ноу» — нам противостояли игроки абсолютно другого, космического уровня. То же самое могу сказать и о матчах с «Челси».

— Что делать, чтобы не упустить чемпионство? Второе место будет успехом?

— Отвечу, как игрок, который исходит из сегодняшних реалий. Этот чемпионат для «Локомотива» — феноменальный. Мы потратили столько сил, сколько, наверное, не тратили никогда. Я даже не хочу рассматривать второе место. Мы заслуживаем чемпионство. Думаю, что этот сезон должен быть нашим.