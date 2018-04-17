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«Фламенго» собрал 40 тонн продуктов в обмен на билеты
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«Фламенго» собрал 40 тонн продуктов в обмен на билеты 

Советский спорт 52 минуты назад
«Фламенго» организовал благотворительную акцию по сбору продуктов перед матчем группового этапа Кубка Либертадорес с «Санта-Фе» из Колумбии.
«Фламенго» объявил о том, что любой желающий сможет получить билет на открытую тренировку команды в обмен на один килограмм нескоропортящихся продуктов.
Для этого клуб организовал специальные пункты обмена на стадионе «Маракана», клубных магазинах и супермаркетах города.
В понедельник «Фламенго» подвел итоги акции, сообщив о том, что реализовано 40 тысяч билетов и собрано 40 тонн продуктов.
Матч «Фламенго» — «Санта Фе» пройдет в ночь на пятницу.
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