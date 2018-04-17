NBA Playgrounds 2 вернется на улицы летом

Saber Interactive и Mad Dog Games представили NBA Playgrounds 2 — сиквел прошлогодней спортивной аркады, добившейся популярности на PC и консолях. Соревнования фантастически прыгучих большеголовых баскетболистов не обойдутся без изменений.

В Playgrounds Championship Mode появится глобальная ранговая система с кучей дивизионов для одиночек и «коопа». В «сингловом» Season Mode вам предстоит провести команду через регулярный чемпионат и плей-офф к заветной победе. Также Saber Interactive позаботится о грамотном подборе оппонентов на выделенных серверах, введет онлайновые матчи на четырех участников и доработает модели, анимации и AI спортсменов, а также снабдит их новыми приемами. Всего атлетов будет свыше 200 — речь и о нынешних «звездах», и о заслуженных ветеранах.

Top поставил NBA Playgrounds 55 из 100 баллов и напоследок добавил: «Способы преобразить NBA Playgrounds лежат на поверхности. Приведите ИИ в чувство, добавьте соревнований (режим Tournament из 24 матчей скоротечен), сбалансируйте нападение и защиту — и из очередного повода вспомнить, как же хороша была NBA 2K17, игра превратится в нечто стоящее».

NBA Playgrounds 2 выйдет на PC, PS4, Xbox One и Switch летом.