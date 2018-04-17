Лопес из «Астаны» выиграл второй этап «Тура Альп», Фрум — 4-й

Колумбийский гонщик команды «Астана» Мигель Анхель Лопес стал победителем второго этапа веломногодневки «Тур Альп». В общем зачёте лидерство захватил ещё один представитель Колумбии Иван Соса, показавший на втором этапе третий результат.