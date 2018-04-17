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Лопес из «Астаны» выиграл второй этап «Тура Альп», Фрум — 4-й
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Лопес из «Астаны» выиграл второй этап «Тура Альп», Фрум — 4-й 

Чемпионат.com 45 минут назад
Колумбийский гонщик команды «Астана» Мигель Анхель Лопес стал победителем второго этапа веломногодневки «Тур Альп». В общем зачёте лидерство захватил ещё один представитель Колумбии Иван Соса, показавший на втором этапе третий результат.
Велоспорт на шоссе. «Тур Альп» Второй этап. Лавароне — Альпе ди Пампеджо. 145,5 км 1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — 3:56.30. 2. Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ) — то же время. 3. Иван Соса (Колумбия, Androni Giocattoli). 4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky).
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