Колумбийский гонщик команды «Астана» Мигель Анхель Лопес стал победителем второго этапа веломногодневки «Тур Альп». В общем зачёте лидерство захватил ещё один представитель Колумбии Иван Соса, показавший на втором этапе третий результат.
Велоспорт на шоссе. «Тур Альп» Второй этап. Лавароне — Альпе ди Пампеджо. 145,5 км 1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — 3:56.30. 2. Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ) — то же время. 3. Иван Соса (Колумбия, Androni Giocattoli). 4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky).