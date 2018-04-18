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О'Коннор выиграл 3-й этап «Тура Альп», Пино вышел в лидеры общего зачёта
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О'Коннор выиграл 3-й этап «Тура Альп», Пино вышел в лидеры общего зачёта 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Австралийский велогонщик Бен О'Коннор сегодня выиграл 3-й этап многодневки «Тур Альп». В маршруте были восхождения на горы первой и третьей категории сложности, а затем длинный спуск.
Лидер общего зачёта колумбиец Иван Соса попал в завал и потерял лидерскую майку. На первое место в «генерале» вышел француз Тибо Пино, британец Кристофер Фрум уступает ему 16 секунд.
Велошоссе. «Тур Альп» 3-й этап. Ора — Мерано, Италия. 138,3 км  1. Бен О'Коннор (Австралия, Dimension Data) — 3.30,05 2. Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ) — 0,05 3. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain Merida) — то же время 4. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) 5. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») 6. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) 7. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates)… 11. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — 0,14  Общий зачёт
1. Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ) — 10.52,19 2. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain Merida) — 0,15 3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») 4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) — 0,16 5. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) — 0,50 6. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) — 1,21 7. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — 1,27
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