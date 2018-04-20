Пино выиграл «Тур Альп», Фрум занял 4-е место 

Украинский велогонщик Марк Падун сегодня, 20 апреля, выиграл заключительный этап многодневки «Тур Альп». Это первая победа 21-летнего спортсмена на профессиональном уровне.
Француз Тибо Пино сумел сохранить преимущество в общем зачёте и одержал итоговую победу. Британец Кристофер Фрум занял в «генерале» четвёртое место.
Велошоссе. «Тур Альп» 5-й этап. Раттенберг — Инсбрук, Австрия. 164,2 км 1. Марк Падун (Украина, Bahrain Merida) — 4.16,10 2. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) + 0,05 3. Ян Хирт (Чехия, «Астана») + 0,06 4. Джулио Чикконе (Италия, Bardiani-CSF) — то же время 5. Бен О'Коннор (Австралия, Dimension Data) 6. Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ) + 0,09 7. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») 8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) 9. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain Merida) 10. Кенни Элиссонд (Франция, Sky) + 0,11 Общий зачёт
1. Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ) —18.28,48 2. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain Merida) + 0,15 3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») 4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) + 0,16 5. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) + 1,00 6. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) + 1,19 7. Бен О'Коннор (Австралия, Dimension Data) + 1,33 8. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») + 1,35