Иммобиле, скорее всего, начнет матч с «Фиорентиной» в запасе

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может начать матч 33-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины», который пройдет в среду, на скамейке запасных. По словам главного тренера римлян Симоне Индзаги, Иммобиле получил повреждение в предыдущем матче с «Ромой».

— В дерби Чиро получил сильный удар по верхней части ступни. Он без проблем бегает, но могут быть болевые ощущения при ударах по мячу, — приводит Football Italia слова Индзаги. — У нас есть сутки, чтобы подумать и решить, выйдет он в старте или начнет на скамейке. Но в любом случае он будет в заявке. Если Иммобиле не сможет сыграть, у меня есть Нани и Кайседо, которые выкладывались на тренировках по максимуму.

В текущем сезоне чемпионата Италии Чиро Иммобиле сыграл 29 матчей и забил 27 мячей.