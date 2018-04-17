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Иммобиле, скорее всего, начнет матч с «Фиорентиной» в запасе
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Иммобиле, скорее всего, начнет матч с «Фиорентиной» в запасе 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может начать матч 33-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины», который пройдет в среду, на скамейке запасных. По словам главного тренера римлян Симоне Индзаги, Иммобиле получил повреждение в предыдущем матче с «Ромой».
— В дерби Чиро получил сильный удар по верхней части ступни. Он без проблем бегает, но могут быть болевые ощущения при ударах по мячу, — приводит Football Italia слова Индзаги. — У нас есть сутки, чтобы подумать и решить, выйдет он в старте или начнет на скамейке. Но в любом случае он будет в заявке. Если Иммобиле не сможет сыграть, у меня есть Нани и Кайседо, которые выкладывались на тренировках по максимуму.
В текущем сезоне чемпионата Италии Чиро Иммобиле сыграл 29 матчей и забил 27 мячей.
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