Ещё
«Рома» продлила контракт с Пеллегрини до 2022 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Рома» продлила контракт с Пеллегрини до 2022 года 

SPORT24.ru 39 минут назад
Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини продлил контракт со своим клубом. Об этом сообщается на официальном сайте римлян. Новый договор с 21-летним футболистом рассчитан до лета 2022 года.
«Я очень хотел играть в «Роме» и продлить контракт. Нелегко выразить это прекрасное чувство. Надеюсь, смогу сделать это на поле», — сказал Пеллегрини.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 31 официальном матче за «Рому», забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В римском клубе Пеллегрини играет с 2017 года, куда перешел из «Сассуоло».
SPORT24.ru: последние новости
Агуэро перенес операцию на колене и в текущем сезоне не сыграет Генич - о новом логотипе РФПЛ: «Почему именно медведь?!» КДК сократил дисквалификацию игрока «СКА-Хабаровск» Кабутова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле11
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Карякин рассказал о вечеринке с Карлсеном
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение