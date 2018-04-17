Ветераны «Красной Машины» провели мастер-класс для юных хоккеистов Приморья

Скоро во Владивостоке откроется академия Вячеслава Фетисова , которая будет воспитывать спортсменов начиная с трехлетнего возраста.

Забросить шайбу с передачи Фетисова и получить пас от Якушева, Касатонова или Кожевникова смогли юные хоккеисты во Владивостоке. Легендарные олимпийские чемпионы прибыли в столицу Приморья, чтобы провести для детей мастер-класс на льду и рассказать о хоккейной академии, которая скоро там откроется.

Тренировка юных спортсменов с бойцами «Красной Машины» прошла на одной из новейших ледовых площадок Владивостока. Пока одна группа хоккеистов оттачивала технику катания, другая училась атаковать ворота с паса, который подавал Вячеслав Фетисов.

Он отметил, что сегодня необходимо наладить систему подготовки молодых спортсменов, чтобы не упустить ни одного таланта.

«Я думаю, что и Макаров, и Касатонов, и Кожевников, и Якушев, если б были в таких условиях, точно бы сегодня не были здесь в ранге двукратных олимпийских чемпионов. Наша общая задача сегодня дать детям из семей, где нет большого достатка, хоккейную клюшку и коньки», — заявил Фетисов.

Скоро во Владивостоке откроется академия Вячеслава Фетисова, в которой будущих звезд хоккея начнут обучать с трехлетнего возраста.