Губернатор: Волгоград готов к проведению тестового матча на «Волгоград-Арене»

ВОЛГОГРАД, 20 апреля. / ТАСС /. Построенная к чемпионату мира по футболу «Волгоград-Арена» полностью готова к проведению первого тестового матча, который пройдет 21 апреля. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров после осмотра стадиона, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации региона.

21 апреля в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Ротор» примет на своем поле «Луч-Энергию» из Владивостока. Планируется, что игру смогут посмотреть порядка 17 тысяч зрителей. Для болельщиков в этот день подготовлена обширная спортивно-развлекательная программа на территории стадиона: аквагрим, футбольные игровые автоматы, настольный лабиринт, ростовые куклы, спортивные интерактивные зоны.

"Нужно отметить, что Волгоград готов к проведению первого тестового матча. Но всем надо понимать, что матчи проводятся для того, чтобы можно было выявить проблемные вопросы, узкие места, которые необходимо впоследствии устранять. Завтра здесь будет находиться рабочая группа, чтобы провести тестирование сервисов на каждом этапе", — цитирует пресс-служба Бочарова.

Он отметил, что в регионе к матчу готовили не только стадион, но и занимались решением транспортных задач и организацией маршрутов движения пешеходов. Кроме того, специалисты продолжают благоустройство близлежащей к стадиону территории. Первый этап этого инвестпроекта выполнен в рамках подготовки региона к 75-летию Сталинградской Победы.

В пресс-службе также напомнили, что в Волгограде пройдут три тестовых матча: 21 апреля, 2 мая ("Ротор" примет самарские «Крылья Советов») и 9 мая (состоится финал Кубка России). Загруженность трибун на первой игре составит 30%, на второй — 50%, 9 мая стадион планируется заполнить на 100%.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе «Волгоград-Арена» состоятся четыре матча группового этапа турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).