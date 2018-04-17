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Около 17 тыс. зрителей смогут посетить первый тестовый матч на «Волгоград-Арене»
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Около 17 тыс. зрителей смогут посетить первый тестовый матч на «Волгоград-Арене» 

ТАСС 35 минут назад
ВОЛГОГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Порядка 17 тысяч зрителей смогут посетить первый тестовый матч на построенной к чемпионату мира по футболу «Волгоград-Арене». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе волгоградского «Ротора».
21 апреля в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Ротор» примет на своем поле «Луч-Энергию» из Владивостока.
"На сегодняшний момент продано порядка 13 тысяч билетов и, скорее всего, с завтрашнего дня будет открыта продажа еще 2 тысяч дополнительных билетов. В общей сложности вместе с приглашенными игру смогут посмотреть порядка 17 тысяч зрителей. Изначально планировалось, что первый матч смогут посетить 15 тыс. человек", — сказали в пресс-службе.
По информации пресс-службы администрации области, для зрителей матча готовится обширная спортивно-развлекательная программа. Так, на дороге болельщиков, соединяющей Центральный парк культуры и отдыха и площадку перед «Волгоград-Ареной», будет организована выставка народных мастеров, там же разместятся фуд-корт, вендинговые аппараты и ярмарочные домики. На территории стадиона будут работать футбольные игровые автоматы и спортивные интерактивные зоны. Праздничную атмосферу создадут творческие коллективы города.
В день проведения первого тестового матча горожан и гостей Волгограда призывают воспользоваться общественным транспортом — автобусами и троллейбусами, которые будут работать в усиленном режиме. В пресс-службе также добавили, что к ЧМ-2018 в Волгограде полностью готовы тренировочные площадки спорткомплекса "Зенит" и ВГАФК, у подножия «Волгоград-Арены» создана зона отдыха с набережной, пляжем и велодорожками. Кроме того, после реконструкции на уровень столичных клиник вышла больница скорой медицинской помощи №25, где построена вертолетная площадка, и уже работает санитарная авиация.
В преддверии чемпионата мира на «Волгоград-Арене» пройдут также еще два тестовых матча: 2 мая «Ротор» примет самарские «Крылья Советов», а 9 мая состоится финал Кубка России. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе «Волгоград-Арена» состоятся четыре матча группового этапа турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).
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