«Луч-Энергия» наказана проведением домашнего матча без зрителей условно

КДК РФС оштрафовал клуб ФНЛ «Луч-Энергия» из Владивостока на 50 тысяч рублей, а также проведением домашнего матча без зрителей условно. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Инцидент произошел во время матча 33-го тура первенства ФНЛ между «Лучом-Энергией» и воронежским «Факелом», когда на 41-й минуте один из болельщиков кинул живого петуха в главного тренера владивостокского клуба Александра Григоряна

"За скандирование оскорбительных выражений и за нарушение зрителями общественного порядка, направленное на унижение чести и достоинства человека, оштрафовать футбольный клуб «Луч-Энергия» на 50 тысяч рублей, а также условно проведением домашнего матча без зрителей", — сказал Григорьянц.

Григорян возглавил «Луч-Энергию» в декабре 2017 года.