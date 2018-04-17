Ещё
«Луч-Энергия» наказана проведением домашнего матча без зрителей условно
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Луч-Энергия» наказана проведением домашнего матча без зрителей условно 

Евро-футбол.Ру 30 минут назад
КДК РФС оштрафовал клуб ФНЛ «Луч-Энергия» из Владивостока на 50 тысяч рублей, а также проведением домашнего матча без зрителей условно. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
Инцидент произошел во время матча 33-го тура первенства ФНЛ между «Лучом-Энергией» и воронежским «Факелом», когда на 41-й минуте один из болельщиков кинул живого петуха в главного тренера владивостокского клуба Александра Григоряна.
"За скандирование оскорбительных выражений и за нарушение зрителями общественного порядка, направленное на унижение чести и достоинства человека, оштрафовать футбольный клуб «Луч-Энергия» на 50 тысяч рублей, а также условно проведением домашнего матча без зрителей", — сказал Григорьянц.
Григорян возглавил «Луч-Энергию» в декабре 2017 года.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Депортиво - Севилья: прогноз на результат матча на "Риасоре" Экс-форвард "Барселоны" и "Челси" приехал в Москву Агуэро перенёс операцию на колене
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле11
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может сесть в тюрьму
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение