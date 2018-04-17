Ответчики по делу о вбросах на выборах президента в Советске признали нарушения

Об этом сообщает корреспондент калининградских «Вестей» из зала судебного заседания по иску Облизбиркома. Как заявил на нём адвокат ответчиков Сергей Галиев , представитель участковых избирательных комиссий №572 и №576 в Советске признал нарушения законодательства на выборах президента 18 марта 2018 года

Ранее региональная Избирательная комиссия обратилась в суд об отмене итогов голосования на этих избирательных участках. Такое решение было принято в связи с появившимися в интернете видеороликами, которые содержат фрагменты трансляции голосования и подсчёта голосов. Действия, которые сняты на видео, могут быть квалифицированы как вброс избирательных бюллетеней.

Глава Калининградской области Антон Алиханов , комментируя эту ситуацию, отметил, что если факт нарушения будет доказан, виновные должны понести уголовное наказание.

Антон Алиханов прокомментировал сообщения о вбросах на выборах в Советске