Ответчики по делу о вбросах на выборах президента в Советске признали нарушения 

Об этом сообщает корреспондент калининградских «Вестей» из зала судебного заседания по иску Облизбиркома. Как заявил на нём адвокат ответчиков Сергей Галиев, представитель участковых избирательных комиссий №572 и №576 в Советске признал нарушения законодательства на выборах президента 18 марта 2018 года
Ранее региональная Избирательная комиссия обратилась в суд об отмене итогов голосования на этих избирательных участках. Такое решение было принято в связи с появившимися в интернете видеороликами, которые содержат фрагменты трансляции голосования и подсчёта голосов. Действия, которые сняты на видео, могут быть квалифицированы как вброс избирательных бюллетеней.
Глава Калининградской области Антон Алиханов, комментируя эту ситуацию, отметил, что если факт нарушения будет доказан, виновные должны понести уголовное наказание.
Антон Алиханов прокомментировал сообщения о вбросах на выборах в Советске