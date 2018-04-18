В Советске отменили результаты президентских выборов на двух участках

Представитель двух участковых избирательных комиссий согласился с обвинениями и признал нарушения законодательства. Об этом заявил адвокат ответчиков.

— Были представлены дополнительные материалы, и оценив их, посмотрев их все комиссия избирательная пришла к выводу, что да, пожалуй, стоит согласиться с ответчиком, признать иск, потому что действительно нарушения были, и были обусловлены неопытностью комиссии.

Ранее в интернете появилось видео вбросов бюллетеней, областной избирком обратился в суд. Там посчитали, что из-за допущенных нарушений невозможно установить волеизъявление граждан на участках№572 и №576. Сегодня суд удовлетворил иск в полном объёме. Голоса избирателей на этих двух участках будут аннулированы. Территориальная избирательная комиссия будет подписывать протокол с отметкой повторный, то есть результаты выборов на этих двух участках исключаются из общей картины итогов голосования по региону.

Региональный избирком обратится в суд из-за сообщений о вбросах на выборах в Советске