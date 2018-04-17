Молодежная палата Тимирязевского района провела субботник у мемориала «Победа»

Первый в этом году субботник прошел 14 апреля у мемориала «Победа» в Тимирязевском. Его провели члены районной молодежной палаты. Об этом говорится на официальной странице организации в социальной сети.

— Солнечный субботний день, дружеская атмосфера и трудолюбие — все это помогло нам облагородить территорию у памятника. Жителям района будет приятно видеть результат нашей работы во время прогулок, — прокомментировала председатель молпалаты Тимирязевского Ольга Остривная.

Активисты планируют принять участие и в следующем субботнике, который пройдет 21 апреля. (мю)