Шахматный турнир в честь Дня донора пройдет в районе Якиманка

Сотрудники шахматно-шашечного клуба «Октябрьский» проведут новый турнир 20 апреля.

— Соревнование посвятим Национальному дню донора крови в России. Это памятная дата именно нашей страны, так как подобный всемирный праздник отмечается 14 июня. Мы хотим обратить внимание жителей района на проблему нехватки донорской крови, особенно редких групп, — отметил директор учреждения Сергей Куракулов

Он добавил, что к участию допустят взрослых шахматистов. Планируется, что выступят не менее шести человек.

На мероприятие приглашаются зрители. Вход свободный.

Турнир начнется в 19:00. Оно пройдет по адресу: улица Большая Полянка, дом 28.