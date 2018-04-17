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Шахматный турнир в честь Дня донора пройдет в районе Якиманка
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Шахматный турнир в честь Дня донора пройдет в районе Якиманка 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 20 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники шахматно-шашечного клуба «Октябрьский» проведут новый турнир 20 апреля.
— Соревнование посвятим Национальному дню донора крови в России. Это памятная дата именно нашей страны, так как подобный всемирный праздник отмечается 14 июня. Мы хотим обратить внимание жителей района на проблему нехватки донорской крови, особенно редких групп, — отметил директор учреждения Сергей Куракулов.
Он добавил, что к участию допустят взрослых шахматистов. Планируется, что выступят не менее шести человек.
На мероприятие приглашаются зрители. Вход свободный.
Турнир начнется в 19:00. Оно пройдет по адресу: улица Большая Полянка, дом 28.
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