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В «Единой России» рассказали о своём будущем после ухода Путина
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В «Единой России» рассказали о своём будущем после ухода Путина 

ИД «Собеседник» 22 минуты назад
Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко рассказал о будущем партии после 2024 года.
«Правящая партия должна иметь свою субъектность, особенно на пороге 24-26 годов, когда уходит или исчезает тот самый зонтик, во многом благодаря которому правящая партия получила конституционное большинство в 16-м году как партия президента Владимира Путина», — заявил Евгений Ревенко на форуме «Молодой гвардии „Единой России“» в Татарстане.
По словам Ревенко, после ухода Владимира Путина «Единая Россия» должна остаться несущей конструкцией российской партийной системы и иметь высокий рейтинг. «И этот порог эта несущая конструкция должна, обязана переступить подготовленно, гибко и с обновлённым лицом в широком понимании этого слова», — цитирует единоросса «Дождь».
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