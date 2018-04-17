В «Единой России» рассказали о своём будущем после ухода Путина

«Правящая партия должна иметь свою субъектность, особенно на пороге 24-26 годов, когда уходит или исчезает тот самый зонтик, во многом благодаря которому правящая партия получила конституционное большинство в 16-м году как партия президента Владимира Путина », — заявил Евгений Ревенко на форуме «Молодой гвардии „Единой России“» в Татарстане.

По словам Ревенко, после ухода Владимира Путина «Единая Россия» должна остаться несущей конструкцией российской партийной системы и иметь высокий рейтинг. «И этот порог эта несущая конструкция должна, обязана переступить подготовленно, гибко и с обновлённым лицом в широком понимании этого слова», — цитирует единоросса «Дождь».