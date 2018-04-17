«Бинго-Бум» и бойцовская лига ACB объявили о продолжении сотрудничества

По условиям нового соглашения букмекерская компания выступит генеральным партнёром ряда зарубежных и российских турниров промоушена, включая грядущий «ACB 86», который пройдёт 5 мая в СК «Олимпийский».

Оператор уже выступал генеральным партнёром заключительного в 2017 г. турнира «ACB 77». Исходя из положительного опыта, было принято решение перевести статус отношений в рамки стратегических на продолжительный срок. Также планируется совместное проведение промоакций на турнирах и онлайн, награждения лучших бойцов и различные мероприятия для поклонников единоборств и MMA.