«Бинго-Бум» и бойцовская лига ACB объявили о продолжении сотрудничества 

По условиям нового соглашения букмекерская компания выступит генеральным партнёром ряда зарубежных и российских турниров промоушена, включая грядущий «ACB 86», который пройдёт 5 мая в СК «Олимпийский».
Оператор уже выступал генеральным партнёром заключительного в 2017 г. турнира «ACB 77». Исходя из положительного опыта, было принято решение перевести статус отношений в рамки стратегических на продолжительный срок. Также планируется совместное проведение промоакций на турнирах и онлайн, награждения лучших бойцов и различные мероприятия для поклонников единоборств и MMA.
БК «Бинго-Бум» не первый год оказывает поддержку бойцам смешанного стиля, которые выступают в том числе и на турнирах лиги ACB. По словам президента компании Константина Макарова: «ACB — стремительно развивающаяся организация в российском ММА». Этим и обусловлен интерес взаимодействия с промоушеном.