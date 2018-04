Агуэро пропустит остаток сезона из-за травмы

После жесткого подката футболиста « Манчестер Юнайтед » Эшли Янга Агуэро усугубил старую травму колена.

Аргентинец в своем твиттере сообщил о перенесенной операции, отметив, что постарается вернуться как можно скорее.

Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas 💪//Recovering from an arthroscopy on my knee. Fully motivated to get back soon to the field 💪

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 17 апреля 2018 г.

«Манчестер Сити» досрочно обеспечил себе титул чемпионов Англии. На счету Агуэро в текущем сезоне 25 матчей за «горожан», в которых он забил 21 гол и отдал шесть результативных передач.