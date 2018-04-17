Ещё
Это’О: в России намного безопаснее, чем в других странах Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Это’О: в России намного безопаснее, чем в других странах Европы 

ТАСС 12 минут назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россию дьяволизируют в Европе, на самом деле, это очень безопасная и комфортная страна, которая докажет это во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое мнение журналистам высказал камерунский футболист Самуэль Это’О.
Это’О во вторник в Москве принимает участие в матче за прекращение эпидемии СПИДа и против дискриминации. Встреча приурочена к открывающейся 18 апреля конференции по ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, одними из организаторов которой являются Роспотребнадзор и объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS).
"Многие из тех, у кого никогда не было возможности посетить Россию, хотят представить ее в определенном свете, но мне предоставилась возможность пожить в этой прекрасной стране, и я знаю, о чем говорю. Я не могу рассуждать о политике и экономике страны, но с точки зрения жизни я был очень счастлив находиться здесь — увствовал себя в безопасности в России больше, чем в какой-либо другой стране в Европе, где люди считают, что живут очень хорошо. Уверен, Россия организует лучший чемпионат, который вы когда-либо видели", — считает Это’О.
"Я никогда не сталкивался ни с чем подобным (расизмом — прим. ТАСС) в России, — также отметил он. — Я разговаривал с другими участниками сегодняшнего матча, в частности Жюльеном Фобером, и все они очень довольны, что оказались здесь. К сожалению, на другой стороне Европы Россию дьяволизируют, когда я играл в «Челси», меня все спрашивали: «Как ты мог поехать в Россию, там же одни расисты!» Я сталкивался с расизмом на другой стороне Европы, но никогда не сталкивался с этим в России".
"Я жил в Москве и всегда чувствовал себя прекрасно, но, к сожалению, в современном мире, если вы следуете не по тому пути, которому хочет большинство, люди пытаются выставить вас не в лучшем свете. Я приглашаю людей составить свое собственное впечатление о России и не слушать то, что пишут в СМИ, которыми манипулируют политики", — заключил он.
Это'О выступал за махачкалинский «Анжи» с 2011 по 2013 год. Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
ТАСС: последние новости
Футболист Ари заявил, что может получить паспорт гражданина РФ в конце апреля В Башкирии за неделю произошло около 250 случаев подтопления домов и участков улиц Онлайн-праймериз единороссов пройдут с 28 мая по 1 июня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле11
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Карякин рассказал о вечеринке с Карлсеном
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение