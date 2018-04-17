Это’О: в России намного безопаснее, чем в других странах Европы

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Россию дьяволизируют в Европе, на самом деле, это очень безопасная и комфортная страна, которая докажет это во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое мнение журналистам высказал камерунский футболист Самуэль Это’О.

Это’О во вторник в Москве принимает участие в матче за прекращение эпидемии СПИДа и против дискриминации. Встреча приурочена к открывающейся 18 апреля конференции по ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, одними из организаторов которой являются Роспотребнадзор и объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS).

"Многие из тех, у кого никогда не было возможности посетить Россию, хотят представить ее в определенном свете, но мне предоставилась возможность пожить в этой прекрасной стране, и я знаю, о чем говорю. Я не могу рассуждать о политике и экономике страны, но с точки зрения жизни я был очень счастлив находиться здесь — увствовал себя в безопасности в России больше, чем в какой-либо другой стране в Европе, где люди считают, что живут очень хорошо. Уверен, Россия организует лучший чемпионат, который вы когда-либо видели", — считает Это’О.

"Я никогда не сталкивался ни с чем подобным (расизмом — прим. ТАСС) в России, — также отметил он. — Я разговаривал с другими участниками сегодняшнего матча, в частности Жюльеном Фобером, и все они очень довольны, что оказались здесь. К сожалению, на другой стороне Европы Россию дьяволизируют, когда я играл в «Челси», меня все спрашивали: «Как ты мог поехать в Россию, там же одни расисты!» Я сталкивался с расизмом на другой стороне Европы, но никогда не сталкивался с этим в России".

"Я жил в Москве и всегда чувствовал себя прекрасно, но, к сожалению, в современном мире, если вы следуете не по тому пути, которому хочет большинство, люди пытаются выставить вас не в лучшем свете. Я приглашаю людей составить свое собственное впечатление о России и не слушать то, что пишут в СМИ, которыми манипулируют политики", — заключил он.

Это'О выступал за махачкалинский «Анжи» с 2011 по 2013 год. Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.