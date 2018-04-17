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Луис Альберто может перейти в «Барселону»
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Луис Альберто может перейти в «Барселону» 

Советский спорт 12 минут назад
Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Альберто провел 44 матча, забил десять голов и отдал 16 результативных передач.
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