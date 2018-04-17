Александр Алаев: Система VAR позволит избежать очевидных ошибок, как у Чистякова

«Менее чем через два месяца в России стартует Чемпионат мира по футболу — к этому глобальному футбольному событию Россия должна быть готова абсолютно во всех вопросах, в том числе имиджевых и спортивных.

Кстати, я абсолютно убежден в том, что необходимо как можно быстрее начать использовать в матчах всех профессиональных футбольных лиг систему видеоповторов (VAR). За ней будущее, и оно, на мой взгляд, неизбежно. Это позволит избежать очевидных ошибок наподобие той, которую допустил арбитр Артем Чистяков . Как показывает практика, цена таких ошибок бывает очень высокой, поэтому РФС обращается к руководителям лиг и клубов активнее заниматься вопросом внедрения в жизнь данной системы. Не хотелось бы, чтобы Россия стала последней страной, где ее начали использовать. Надеемся, что уже со следующего сезона клубы постепенно начнут реализовывать на своих аренах систему VAR, как это ранее сделал „Краснодар“, — цитирует Алаева официальный сайт РФС.

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Напомним, что в матче 26-го тура чемпионата России с „Арсеналом“ (3:0) арбитр Артем Чистяков показал Смолову желтую карточку после падения в штрафной площади, посчитав, что Смолов симулировал. Это предупреждение стало для Смолова четвертым в текущем сезоне чемпионата России, из-за чего форвард пропустит следующий матч с ЦСКА.