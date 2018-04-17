Ещё
Фигурист Лежеев: мне нужен четверной прыжок, я это понимаю прекрасно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фигурист Лежеев: мне нужен четверной прыжок, я это понимаю прекрасно 

Чемпионат.com 2 часа назад
Российский фигурист Артём Лежеев рассказал, почему темой его короткой программы стал геноцид, а также объяснил, в чём кроется его резерв.
«Тема сложная, но короткая программа появилась в один момент. Мой тренер пришла на лёд и говорит: «Я нашла музыку». Она не знала, что это за фильм, я даже не смог посмотреть его, потому что это оказалось авторским кино. Она эту музыку нашла в YouTube, в видеоролике играла на скрипке Джанин Янсен. Я посмотрел и подумал: «Да, это круто». Когда я услышал музыку, я сказал, что мы это сделаем. Мы пришли к общему решению, и всё получилось, мне кажется, неплохо. Слитность, настроение, сложная передача — всё должно быть в каждом движении. Трудность постановки именно в этом. Надеюсь, в следующем сезоне удастся и произвольная. Мне нужен четверной прыжок, однозначно. Я это понимаю прекрасно. У нас есть система, и там всё прозрачно по сути: там есть базовая стоимость, все критерии GOE, и исходя из своих возможностей в данный момент ты можешь получить свой максимум. Это должна быть не попытка ради попытки, а чёткое выполнение. Оно должно встроиться в программу — не мешать картинке, которую нужно создать. И только когда я к этому приду, а я надеюсь, что наша система подготовки принесёт свои плоды в ближайшее время… Над четверными мы работаем, над сальховом и тулупом. По новым правилам, насколько я слышал, могут запретить повторы четверных. К этому надо быть готовым. Плюс GOE станет влиять достаточно серьёзно. Это неплохое правило в том плане, что попытки ради попытки исчезнут. Бывает, что у парня не получилось, и он начинает «возить» всю программу целиком. Теперь это исчезнет. Я читал интервью Лакерника, и он чётко сказал, что попытки ради попыток надо убрать. Я с ним полностью согласен», — приводит слова Лежеева Flutz.ru.
Чемпионат.com: последние новости
Рапирист Бородачёв и саблистка Большакова — чемпионы Европы по фехтованию U23 Созин: столько сказано о судьях — комитет по этике должен работать круглосуточно Комитет по этике рассмотрит дело, связанное с интервью Авдонченко «Чемпионату»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле13
Смолов прокомментировал решение КДК РФС1
Украинец Усик отказался проводить бой в России46
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Моуринью решил разогнать всю команду
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение