Фигурист Лежеев: мне нужен четверной прыжок, я это понимаю прекрасно

Российский фигурист Артём Лежеев рассказал, почему темой его короткой программы стал геноцид, а также объяснил, в чём кроется его резерв.

«Тема сложная, но короткая программа появилась в один момент. Мой тренер пришла на лёд и говорит: «Я нашла музыку». Она не знала, что это за фильм, я даже не смог посмотреть его, потому что это оказалось авторским кино. Она эту музыку нашла в YouTube, в видеоролике играла на скрипке Джанин Янсен. Я посмотрел и подумал: «Да, это круто». Когда я услышал музыку, я сказал, что мы это сделаем. Мы пришли к общему решению, и всё получилось, мне кажется, неплохо. Слитность, настроение, сложная передача — всё должно быть в каждом движении. Трудность постановки именно в этом. Надеюсь, в следующем сезоне удастся и произвольная. Мне нужен четверной прыжок, однозначно. Я это понимаю прекрасно. У нас есть система, и там всё прозрачно по сути: там есть базовая стоимость, все критерии GOE, и исходя из своих возможностей в данный момент ты можешь получить свой максимум. Это должна быть не попытка ради попытки, а чёткое выполнение. Оно должно встроиться в программу — не мешать картинке, которую нужно создать. И только когда я к этому приду, а я надеюсь, что наша система подготовки принесёт свои плоды в ближайшее время… Над четверными мы работаем, над сальховом и тулупом. По новым правилам, насколько я слышал, могут запретить повторы четверных. К этому надо быть готовым. Плюс GOE станет влиять достаточно серьёзно. Это неплохое правило в том плане, что попытки ради попытки исчезнут. Бывает, что у парня не получилось, и он начинает «возить» всю программу целиком. Теперь это исчезнет. Я читал интервью Лакерника, и он чётко сказал, что попытки ради попыток надо убрать. Я с ним полностью согласен», — приводит слова Лежеева Flutz.ru.