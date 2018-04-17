В среду в рамках тридцать пятого тура английской Премьер-лиги «Борнмут» примет "Манчестер Юнайтед". Команда Жозе Моуринью борется за второе место в чемпионате, в то время как подопечные Эдди Хау могут просто получать удовольствие от футбола. "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями грядущего противостояния на «Вайталити».
Борнмут
Находясь в десяти очках от зоны вылета, «Борнмут» может чувствовать себя достаточно комфортно. Теоретически команда Эдди Хау ещё может вылететь в Чемпионшип, но на практике трудно поверить, что аутсайдеры начнут стремительно набирать очки. По сути, в оставшейся части сезона «вишни» могут получать удовольствие от игры в футбол, хотя для своего же успокоения им было бы полезно набрать ещё несколько зачётных баллов. В среду «Борнмут» постарается дать бой «Манчестер Юнайтед» и в одночасье реабилитироваться за крупное поражение от «Ливерпуля».
Адам Смит, Тайрон Мингс и Жуниор Станислас не помогут «Борнмуту» из-за проблем со здоровьем.
Манчестер Юнайтед
"Манчестер Юнайтед" не позволил «Манчестер Сити» оформить чемпионство в дерби, но через неделю всё-таки помог своим соседям, сенсационно проиграв в родных стенах «Вест Бромвичу» (0:1). Жозе Моуринью остался крайне недоволен игрой некоторых своих подопечных. В одном из интервью португалец заявил, что готов сделать ряд изменений в составе, причём это будет не ротация. Футболисты, которые воспользуются шансом и хорошо себя покажут в матче с «Борнмутом», выйдут в основе и на полуфинал Кубка Англии с «Тоттенхэм».
В лазарете у «Манчестер Юнайтед» числится только Серхио Ромеро, который испытывает проблемы с коленом.
Где смотреть матч
Игру на «Вайталити», которая стартует в 21:45 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.
Статистика личных встреч
"Борнмут" — «Манчестер Юнайтед»: +1=1-3. Разница мячей: 5-9.
Первый круг: 0:1.
"Манчестер Юнайтед" трижды обыгрывал «Борнмут» в Премьер-лиге при одной ничьей и поражении. В первом круге на «Олд Траффорд» судьбу поединка решил точный удар Ромелу Лукаку.
Интересные факты
— 11 из 12 последних домашних голов «Борнмута» в Премьер-лиге пришлись на второй тайм.
— 10 последних гостевых голов «Манчестер Юнайтед» были забиты во втором тайме.
— В 4 из пяти матчей между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед» голы забивали обе команды.
— В 2 последних гостевых матчах Премьер-лиги «Манчестер Сити» проигрывал 0:2, но в итоге победил со счётом 3:2.
— Ромелу Лукаку забил 6 голов в своих пяти матчах Премьер-лиги против «Борнмута».
Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»
Как мы убедились, в последнее время «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» дома и на выезде соответственно забивают голы преимущественно после перерыва. Рискнём предположить, что тенденция продолжится. Наша ставка: «Результативность таймов: 2>1» с коэффициентом 1.99.