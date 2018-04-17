Борнмут — Манчестер Юнайтед: прогноз на результативность таймов

В среду в рамках тридцать пятого тура английской Премьер-лиги «Борнмут» примет "Манчестер Юнайтед" . Команда Жозе Моуринью борется за второе место в чемпионате, в то время как подопечные Эдди Хау могут просто получать удовольствие от футбола. "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями грядущего противостояния на «Вайталити».

Борнмут

Находясь в десяти очках от зоны вылета, «Борнмут» может чувствовать себя достаточно комфортно. Теоретически команда Эдди Хау ещё может вылететь в Чемпионшип, но на практике трудно поверить, что аутсайдеры начнут стремительно набирать очки. По сути, в оставшейся части сезона «вишни» могут получать удовольствие от игры в футбол, хотя для своего же успокоения им было бы полезно набрать ещё несколько зачётных баллов. В среду «Борнмут» постарается дать бой «Манчестер Юнайтед» и в одночасье реабилитироваться за крупное поражение от «Ливерпуля».

Адам Смит , Тайрон Мингс и Жуниор Станислас не помогут «Борнмуту» из-за проблем со здоровьем.

Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" не позволил «Манчестер Сити» оформить чемпионство в дерби, но через неделю всё-таки помог своим соседям, сенсационно проиграв в родных стенах «Вест Бромвичу» (0:1). Жозе Моуринью остался крайне недоволен игрой некоторых своих подопечных. В одном из интервью португалец заявил, что готов сделать ряд изменений в составе, причём это будет не ротация. Футболисты, которые воспользуются шансом и хорошо себя покажут в матче с «Борнмутом», выйдут в основе и на полуфинал Кубка Англии с «Тоттенхэм».

В лазарете у «Манчестер Юнайтед» числится только Серхио Ромеро , который испытывает проблемы с коленом.

Где смотреть матч

Игру на «Вайталити», которая стартует в 21:45 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Борнмут" — «Манчестер Юнайтед»: +1=1-3. Разница мячей: 5-9.

Первый круг: 0:1.

"Манчестер Юнайтед" трижды обыгрывал «Борнмут» в Премьер-лиге при одной ничьей и поражении. В первом круге на «Олд Траффорд» судьбу поединка решил точный удар Ромелу Лукаку.

Интересные факты

— 11 из 12 последних домашних голов «Борнмута» в Премьер-лиге пришлись на второй тайм.

— 10 последних гостевых голов «Манчестер Юнайтед» были забиты во втором тайме.

— В 4 из пяти матчей между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед» голы забивали обе команды.

— В 2 последних гостевых матчах Премьер-лиги «Манчестер Сити» проигрывал 0:2, но в итоге победил со счётом 3:2.

— Ромелу Лукаку забил 6 голов в своих пяти матчах Премьер-лиги против «Борнмута».

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Как мы убедились, в последнее время «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» дома и на выезде соответственно забивают голы преимущественно после перерыва. Рискнём предположить, что тенденция продолжится. Наша ставка: «Результативность таймов: 2>1» с коэффициентом 1.99.