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Фабер: возможно, приеду на пару матчей ЧМ-2018
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Фабер: возможно, приеду на пару матчей ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший защитник «ПСВ» Эрнест Фабер на пресс-конференции по случаю проведения в Москве первого матча Всемирного Кубка ЮНЭЙДС «За прекращение эпидемии СПИДа и против дискриминации» поделился ожиданиями от игры в России.
«Хочу получить удовольствие от матча. Мы все здесь ради благого дела, ради игры. Россия против сборной иностранцев — должно быть весело!
Честно говоря, приехав из Индонезии, я удивился, что сегодня в Москве можно ходить в футболке. Так что да, погода радует. Тут не так уж холодно. Мне очень нравится в Москве, это очень красивый город. Люди приняли меня очень хорошо, так что тут во всех отношениях приятно. Я впервые в Москве. Меня очень удивило гостеприимство местных людей, атмосфера. Очень надеюсь, что приеду сюда снова.
На чемпионат мира приехать будет сложновато, у нас сезон будет в самом разгаре. Но если дадут пару выходных — почему нет? Может, и приеду на пару матчей", — передаёт слова Фабера корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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