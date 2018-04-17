Фабер: возможно, приеду на пару матчей ЧМ-2018

Бывший защитник «ПСВ» Эрнест Фабер на пресс-конференции по случаю проведения в Москве первого матча Всемирного Кубка ЮНЭЙДС «За прекращение эпидемии СПИДа и против дискриминации» поделился ожиданиями от игры в России.

«Хочу получить удовольствие от матча. Мы все здесь ради благого дела, ради игры. Россия против сборной иностранцев — должно быть весело!

Честно говоря, приехав из Индонезии, я удивился, что сегодня в Москве можно ходить в футболке. Так что да, погода радует. Тут не так уж холодно. Мне очень нравится в Москве, это очень красивый город. Люди приняли меня очень хорошо, так что тут во всех отношениях приятно. Я впервые в Москве. Меня очень удивило гостеприимство местных людей, атмосфера. Очень надеюсь, что приеду сюда снова.