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Украинские борцы вопреки запрету поедут на соревнования в Россию
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Украинские борцы вопреки запрету поедут на соревнования в Россию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял решение подать заявку на участие в чемпионате Европы по борьбе в российском Каспийске. Об этом сообщается на сайте организации.
Исполком решил участвовать в континентальном чемпионате для минимизации рисков, ожидающих Ассоциацию вследствие неучастия в мероприятии, и в соответствии с положениями Олимпийской хартии и Объединенного мира борьбы (UWW).
По информации организации, среди членов команды будет проведен опрос по поводу готовности принять участие в чемпионате Европы и ответственности каждого спортсмена и тренера. По результатам опроса будет составлена заявка на участие команд.
В марте президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев выступил с критикой бойкота российских соревнований. Он назвал отказ страны «соревнованием по принятию идиотских решений».
13 марта власти Украины объявили о временном отказе от участия в спортивных соревнованиях на территории России. По словам первого вице-президента Национального олимпийского комитета страны Владимира Брынзака, бойкот будет снят, когда улучшится общая политическая ситуация.
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