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Экс-игрок «Анжи» Это'О высказался о расизме в России
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Экс-игрок «Анжи» Это'О высказался о расизме в России 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший нападающий «Барселоны» и махачкалинского «Анжи» Самуэль Это'О заявил, что никогда не сталкивался с проявлениями расизма в России.
"Я никогда не сталкивался ни с чем подобным в России. К сожалению, на другой стороне Европы Россию дьяволизируют — когда я играл в «Челси», меня все спрашивали: «Как ты мог поехать в Россию, там же одни расисты?!» Я сталкивался с расизмом на другой стороне Европы, но никогда не сталкивался с этим в России", — цитирует Это'О ТАСС.
Нападающий отметил, что не испытывал никаких проблем, когда жил в Москве.
"К сожалению, в современном мире, если вы следуете не по тому пути, по которому хочет большинство, люди пытаются выставить вас не в лучшем свете. Я приглашаю людей составить свое собственное впечатление о России и не слушать то, что пишут в СМИ, которыми манипулируют политики", — добавил Это'О.
Ранее директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги Александр Мейтин заявил, что информация о проявлениях расизма в отечественном футболе преувеличена.
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