Экс-игрок «Анжи» Это'О высказался о расизме в России

Бывший нападающий «Барселоны» и махачкалинского «Анжи» Самуэль Это'О заявил, что никогда не сталкивался с проявлениями расизма в России.

"Я никогда не сталкивался ни с чем подобным в России. К сожалению, на другой стороне Европы Россию дьяволизируют — когда я играл в «Челси», меня все спрашивали: «Как ты мог поехать в Россию, там же одни расисты?!» Я сталкивался с расизмом на другой стороне Европы, но никогда не сталкивался с этим в России", — цитирует Это'О ТАСС

Нападающий отметил, что не испытывал никаких проблем, когда жил в Москве.

"К сожалению, в современном мире, если вы следуете не по тому пути, по которому хочет большинство, люди пытаются выставить вас не в лучшем свете. Я приглашаю людей составить свое собственное впечатление о России и не слушать то, что пишут в СМИ, которыми манипулируют политики", — добавил Это'О.