Глава ОКР поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем

40 лет — это целая эпоха в жизни нашего общества, которая нашла объективное и честное отражение на страницах вашего издания, говорится в поздравлении Александра Жукова

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков поздравил коллектив « Аргументов и фактов » с 40-летием со дня основания газеты.

«40 лет — это целая эпоха в жизни нашего общества, которая нашла объективное и честное отражение на страницах вашего издания. В течение всего этого времени «АИФ» был и остается одним из главных и авторитетных источников информации для миллионов жителей России», — говорится в письме главы ОКР.

По словам Жукова, на страницах еженедельника всегда есть место для различных точек зрения и свободной дискуссии по самым важным проблемам современности.

Он отметил, что такая популярность и общественная значимость издания — результат серьезной, профессиональной, ежедневной кропотливой работы.

«От имени Олимпийского комитета России и от себя лично поздравляю коллектив «АИФ» с юбилеем! Всем сотрудникам желаю здоровья, благополучия, новых творческих успехов и дальнейшего расширения читательской аудитории!» — гооврится в поздравлении.