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Глава ОКР поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем
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Глава ОКР поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
40 лет — это целая эпоха в жизни нашего общества, которая нашла объективное и честное отражение на страницах вашего издания, говорится в поздравлении Александра Жукова
Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков поздравил коллектив «Аргументов и фактов» с 40-летием со дня основания газеты.
«40 лет — это целая эпоха в жизни нашего общества, которая нашла объективное и честное отражение на страницах вашего издания. В течение всего этого времени «АИФ» был и остается одним из главных и авторитетных источников информации для миллионов жителей России», — говорится в письме главы ОКР.
По словам Жукова, на страницах еженедельника всегда есть место для различных точек зрения и свободной дискуссии по самым важным проблемам современности.
Он отметил, что такая популярность и общественная значимость издания — результат серьезной, профессиональной, ежедневной кропотливой работы.
«От имени Олимпийского комитета России и от себя лично поздравляю коллектив «АИФ» с юбилеем! Всем сотрудникам желаю здоровья, благополучия, новых творческих успехов и дальнейшего расширения читательской аудитории!» — гооврится в поздравлении.
Ранее «Аргументы и факты» с юбилеем поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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