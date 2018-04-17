В библиотеке на Корнейчука прошел мастер-класс по историко-бальным танцам

В библиотеке № 69 в минувшую субботу, 14 апреля, прошел мастер-класс по историко-бальным танцам, бальным играм и этикету. Как сообщили в администрации, мероприятие было организовано творческим объединением «Avec Toi», совместно с библиотекой.

— Участники мастер-класса смогли окунуться в незабываемую атмосферу классического бала и почувствовать себя изысканными дамами и галантными кавалерами, — рассказали в библиотеке.

Там отметили, что свои первые танцевальные навыки участники смогут продемонстрировать уже 21 апреля в библиотеке на «Библионочи-2018», где бальные танцы станут частью большой и разнообразной интерактивной программы для гостей праздника. (вт)