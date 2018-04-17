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У Шэрон Стоун пополнение в семье
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У Шэрон Стоун пополнение в семье 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
В воскресенье Шэрон Стоун (Sharon Stone) выложила фотографии, чтобы похвастаться пополнением в своем семействе. Известная любительница французских бульдогов, актриса взяла щенка. Песик получил кличку Бандит, и теперь маленький разбойник составит компанию питомцу актрисы — псу Джо.
Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)
15 Апр 2018 в 5:16 PDT  Шэрон не рассказала, почему так назвала нового питомца, однако есть подозрения, что причиной стали черные пятна вокруг его глаз и ушей, которые выглядят как угрожающая маска на белой и весьма миловидной собаке. На одном из снимков актриса запечатлена с новой короткой стрижкой, в бежевом свитере и с Бандитом на руках. «Джо и я приветствуем Бандита», — прокомментировала она фото.
Также она выложила 30-секундное видео: щенок прыгает через ее ноги, пытаясь привлечь внимание Джо, который чешется и находит это занятие более увлекательным, в конце концов Бандит не выдерживает и прыгает на голову Джо, надеясь хоть таким образом вовлечь его в игру.
Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)
16 Апр 2018 в 4:04 PDT  Ни на фотографиях, ни на видео не появился партнер звезды Анджело Боффа. В прошлом месяце они побывали на отдыхе в Майами, пишет Daily Mail.
Ранее в одном из интервью Стоун призналась, что ей было непросто принять мысль о старении. Но в какой-то момент она поняла, что не все так плохо. «Женщины с возрастом расцветают. Мы лучше понимаем свое тело, сексуальная жизнь становится насыщенней. Мы предпочитаем блюда для гурманов вместо фастфуда. Лучше понимаем жизнь, себя, других».
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