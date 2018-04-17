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Егоров: «Сильно взволнован, чувствую спортивный мандраж»
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Егоров: «Сильно взволнован, чувствую спортивный мандраж» 

SPORT24.ru 1 час назад
Новый глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал назначение на новую должность. Ранее РФС объявил о перестановке в судейском корпусе., который занимал этот пост с октяря 2016 года.
"Достаточно неожиданная новость. Значит она для меня очень много. Новый вызов. Новый этап в работе. Огромная ответственность. Большое доверие. Я знаю, что и как делать. Но, конечно, сильно взволнован. Присутствует такой легкий спортивный мандраж. Такое знаковое событие! Да еще перед заключительной частью сезона, когда цена судейской ошибки очень высока. И нужно сделать все, чтобы завершить сезон с минимальными промашками. И чтобы решения арбитров не повлияли на распределение мест в турнирной таблице.
Раньше я отвечал только за себя. А сейчас ответственность совсем другая — отвечаю за всех арбитров, за весь результат. Понимаю меру ответственности. И уверен, что все будет хорошо", — сказал Егоров.
Также стало известно, что Валентин Иванов возглавит Судейский комитет РФС вместо Андрея Бутенко, а главой контрольно-квалификационной комиссии вместо Юрия Баскакова будет Николай Левников.
Слова Егорова приводит.
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