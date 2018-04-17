Егоров: «Сильно взволнован, чувствую спортивный мандраж»

Новый глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал назначение на новую должность. Ранее РФС объявил о перестановке в судейском корпусе., который занимал этот пост с октяря 2016 года.

"Достаточно неожиданная новость. Значит она для меня очень много. Новый вызов. Новый этап в работе. Огромная ответственность. Большое доверие. Я знаю, что и как делать. Но, конечно, сильно взволнован. Присутствует такой легкий спортивный мандраж. Такое знаковое событие! Да еще перед заключительной частью сезона, когда цена судейской ошибки очень высока. И нужно сделать все, чтобы завершить сезон с минимальными промашками. И чтобы решения арбитров не повлияли на распределение мест в турнирной таблице.

Раньше я отвечал только за себя. А сейчас ответственность совсем другая — отвечаю за всех арбитров, за весь результат. Понимаю меру ответственности. И уверен, что все будет хорошо", — сказал Егоров.

Слова Егорова приводит.